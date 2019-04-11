Политика

12:39 11.04.2019

Штабы Порошенко и Зеленского пока не договорились о месте и дате дебатов

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Штабы Порошенко и Зеленского пока не договорились о месте и дате дебатов

Представители избирательных штабов действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского еще не достигли договоренности относительно даты, места и формата проведения дебатов между кандидатами на пост главы государства, передает "5 канал".

По информации канала, в четверг представители штабов провели встречу на НСК "Олимпийский", но к общему решению не пришли.

Так, в штабе действующего президента настаивают на проведении дебатов на стадионе 14 апреля, а 19-го призывают прийти в студию Общественного телевидения. В команде В.Зеленского соглашаются на дискуссию только на стадионе и только 19 апреля. Кроме того, в штабе В.Зеленского предлагают дебаты в виде телемоста.

Теги: #дебаты #порошенко #украина #зеленский #выборы
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