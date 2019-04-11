Политика

12:33 11.04.2019

В Судане распространились слухи об аресте премьер-министра

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Премьер-министра Судана Мухаммада Тахира Айлу, вероятно, арестовали, передает в четверг межарабский телеканал Al Arabiya.

Эта информация появилась на фоне сообщений о военном перевороте и грядущей отставке президента страны Омара аль-Башира.

Анатолийское агентство новостей сообщает, что суданские спецслужбы задержали более 100 функционеров правящей партии.

Многие жители Судана вышли на улицы, чтобы отпраздновать отставку аль-Башира, хотя официального заявления о ней пока не было.

Ранее в четверг руководство армии страны предупредило граждан о "важном объявлении" и призвало следить за новостями. СМИ предполагают, что речь идет о смещении президента. Ожидается, что в ближайшее время будет сформирован временный совет для управления страной.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против аль-Башира после того, как правительство собралось повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция попросила армию оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.

В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума пред зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.

Теги: #судан
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