Во Франции ужесточили закон о регулировании акций протеста

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон по борьбе с хулиганством, который позволит ужесточает контроль над проведением акций протестов в стране, сообщает в четверг газета Parisien.

Закон был принят на фоне продолжающихся протестов "желтых жилетов".

Новая норма, в частности, расширила полномочия полиции, а также разрешила местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были признаны инициаторами беспорядков.

Глава МВД страны Кристоф Кастанер заявил, что закон будет защищать Францию от насилия и опасности. "Это текст, который защищает наши госструктуры и наши права и свободы", - заявил он.

Законопроект был одобрен Национальным собранием Франции (нижняя палата парламента) в начале февраля. Тогда законопроект поддержали 387 депутатов, 92 парламентария выступили против.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. "Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.