Политика

12:29 11.04.2019

Эстония не впустила в свои воды российский парусник из-за крымских курсантов

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Эстония не впустила в свои воды российский парусник из-за крымских курсантов

Парусник "Седов" не пустили в эстонские территориальные воды из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

Отказ связан с тем, что Эстония не признает присоединение Крыма к России, пояснили в МИД.

Ранее департамент внешней разведки Эстонии обнародовал ежегодный доклад, в котором было высказано мнение, что Россия использует заходы пассажирских и учебных судов в эстонские порты для сбора информации, военных целей или проведения скрытых операций.

Эстонские разведчики также отмечают, что РФ в последнее время стала использовать в разведывательных целях парусники государственных и учебных заведений России, участвующие в морских походах, регатах и фестивалях по всему миру. Эти походы сопровождаются встречами с местными русскими общинами, пропагандистской деятельностью и миссионерской работой Русской православной церкви.

Теги: #рф #шпионы #эстония
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