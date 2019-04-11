Лукашенко призвал ответить РФ ремонтом нефтепроводов на ограничение ввоза продуктов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости, так как в России "обнаглели".

"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Президент сделал такое заявление, обращаясь к вице-премьеру Ляшенко на совещании с экономическим блоком правительства в четверг.

По его словам, белорусская сторона год назад не стала ремонтировать нефтепроводы, несмотря на их аварийное состояние. "Именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации - нефть", - рассказал белорусский лидер.

Поручение президента стало реакцией на "некоторые действия российских партнеров", которые Лукашенко сравнил с санкциями. Он пояснил, что речь идет об ограничении поставок на российский рынок плодоовощной и продовольственной продукции из Белоруссии. "То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", - констатировал глава государства.

"Я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер - они (в России - ИФ) любят называть себя партнеры - все больше и больше вводит санкций против Белоруссии. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников", - считает президент.

По его словам, "мы должны принимать соответствующие меры". "Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку - мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе", - сказал Лукашенко, обращаясь к правительству. По его словам, необходима точка зрения правительства "по этому основному вопросу, связанному с работой на российском направлении".

10 апреля стало известно, что Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку под видом белорусской продукции в РФ могут поставляться продукты из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

11 апреля Россельхознадзор из-за повторных нарушений ветеринарно-санитарных норм РФ запретил поставки продуктов с трех предприятий Белоруссии: филиала "Славгородский" компании "Бабушкина крынка", Гомельского белково-жирового завода и ОАО "1-я Минская птицефабрика".