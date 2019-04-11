Президент Судана ушел в отставку

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку, он помещен под домашний арест, сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников.

Аналогичные сведения распространяет агентство Reuters со ссылкой на источники во властных структурах.

Пока официальных подтверждений отставки президента Судана нет.

Между тем телеканал "Би-би-си" сообщает, что военные проводят в столице Судана Хартуме рейды в офисах, связанных с правящей партией Национальный конгресс.

В социальных сетях появляются видеозаписи, на которых видно, как настроенные против аль-Башира суданцы празднуют смену власти в стране.

Ранее в четверг межарабский телеканал Al Arabiya сообщил о вероятном аресте премьер-министра Судана Мухаммада Тахира Айлу.

По данным телеканала, суданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом. На ключевых дорогах и мостах в Хартуме размещены военные транспортные средства.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против аль-Башира, который неизменно руководил страной с 1989 года. Акции начались после того, как правительство собралось повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция попросила армию оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.

В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума пред зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.