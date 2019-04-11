Политика

12:24 11.04.2019

Сооснователь «95 Квартала» Денис Манжосов впервые после конфликта с Зеленским выйдет на пресс-конференцию

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Сегодня, 11 апреля, в Киеве состоится пресс-конференция Дениса Манжосова – друга детства Владимира Зеленского, сооснователя «95 Квартала». Это первое публичное выступление Манжосова после конфликта со студией в 2013 году.

Он расскажет, как и почему разошлись его пути с Владимиром Зеленским, другом детства, партнером по КВН и «95 Кварталу», что происходит за кулисами, есть ли у студии покровители. Манжосов ответит на вопросы журналистов о кандидате Зеленском, и его окружении, прокомментирует скандал вокруг сдачи анализов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре ИА «Украинские Новости» (ст. м. «Дворец спорта», ул. Эспланадная, 20, 1 этаж). Начало в 15:30.

Напомним, конфликт, в результате которого Денис Манжосов покинул «95 Квартал», произошел в начале 2013 года. В пресс-службе «квартала» тогда ограничились сообщением, что прекращают сотрудничество с Манжосовым. Пять лет бывшие коллеги не поддерживают отношения.

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Интерфакс-Украина
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