Политика

12:09 11.04.2019

Яценюк призвал НАТО дать Украине ПДЧ

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Яценюк призвал НАТО дать Украине ПДЧ

Экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призывает страны-члены НАТО предоставить Украине план действий относительно членства в альянсе (ПДЧ).

"Я обращаюсь к странам-членам Альянса: проявите политическую волю, проявите решительность, продемонстрируйте всему миру, что мы вместе… Предоставьте Украине план действий относительно членства в НАТО, чтобы еще одна страна, мощная, сильная, которая доказала, что умеет бороться, стала членом самого сильного военно-политического альянса, который защищает демократию и свободу", - сказал А.Яценюк на двенадцатом Киевском форуме безопасности, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", в четверг в Киеве.

Теги: #яценюк #украина #пдч #нато
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