Политика

10:00 11.04.2019

У Зеленского возмущены появлением смонтированного ролика и хотят усилить охрану кандидата в президенты

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У Зеленского возмущены появлением смонтированного ролика и хотят усилить охрану кандидата в президенты

В команде кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского утверждают, что на Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился смонтированный ролик с участием В.Зеленского, по сюжету которого его сбивает фура.

"У Порошенко опубликовали видео, где фура сбивает Зеленского. (…) Видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика, который вышел утром того же дня (10 апреля – ИФ)", - сказано в сообщении на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке.

К этому посту прилагается упомянутый видеоролик, в конце которого появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.

"Понятно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", - подчеркивается в сообщении.

На официальном сайте В.Зеленского указано, что видео появилось на официальном Telegram-канале президента Украины П.Порошенко 10 апреля в 21:34. При этом поясняется, что 7 апреля на официальной Facebook-странице вышло обращение президента, в котором он объясняет избирателям о том, что он все понял, осознал и теперь изменится. В этом видео гарант призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации дана ссылка на его новый сайт euua.org. После регистрации на сайте приходит смс со ссылкой на Telegram и Viber-каналы. При переходе на Telegram-канал можно увидеть смонтированный ролик, о котором сообщила команда В.Зеленского.

Теги: #зеленский #украина #выборы
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