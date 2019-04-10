Политика

19:44 10.04.2019

Порошенко о компенсации Коломойскому за национализацию ПриватБанка: суды первой инстанции не реформированы, там может происходить что угодно

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Порошенко о компенсации Коломойскому за национализацию ПриватБанка: суды первой инстанции не реформированы, там может происходить что угодно

Нереформированные украинские суды первой инстанции могут присудить компенсацию бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому в связи с национализацией банка, допускает президент Украины Петр Порошенко.

"У нас огромное количество судов по ПриватБанку. Причем львиная доля находится в нереформированных судах первой инстанции. Потому что когда ВККС и Высший совет правосудия были заняты формированием Высшего антикоррупционного суда, конечно, перезагрузка судов первого звена очень задержалась. И на сегодняшний день они де-факто не реформированы. К сожалению, там может происходить что угодно", - сказал он в интервью радио "НВ" ("Новое время") в среду, отвечая на вопрос относительно возможности решения суда о компенсации.

Глава государства отметил, что накануне национализации банка были риски для более 20 млн граждан, которые имели вклады и счета в банке. По его словам, это вопрос национальной безопасности.

П.Порошенко пояснил, что из-за ситуации в ПриватБанке убытки государства составили от 150 до 180 млрд грн.

"Если вы допускаете, что в этих условиях Петр Порошенко должен наладить отношения из-за шантажа президента относительно так называемой медийной атаки – со стороны канала "1+1", - никто и никогда президента шантажировать не будет. И ничего общего с журналистикой деятельность этого канала сейчас точно не имеет", - заявил президент Украины.

Отвечая на вопрос о том, не является ли шантажом выдвижение кандидатом в президенты шоумена Владимира Зеленского, которого связывают с И.Коломойским, П.Порошенко сказал: "Нет. Я считаю, что это – вопрос национальной безопасности".

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск И.Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

На минувшей неделе Окружной административный суд Киева также объявил перерыв до 18 апреля в деле по другому иску Игоря Коломойского о национализации ПриватБанка – к Нацбанку Украины, ФГВФЛ, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). В соответствии с базой судебных решений, производство по этому административному делу было открыто определением суда от 14 июня 2017 года. К делу в качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.

Кроме того, Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 16 апреля в деле по иску И.Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года.

Теги: #порошенко #приватбанк
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