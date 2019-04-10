Политика

19:21 10.04.2019

Порошенко заявляет, что непричастен к каким-либо коррупционным схемам, в том числе в оборонпроме

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Порошенко заявляет, что непричастен к каким-либо коррупционным схемам, в том числе в оборонпроме

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о своей непричастности к каким-либо коррупционным схемам за время своей каденции, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса,

"Я подчеркиваю, что ни к каким коррупционным схемам президент Петр Порошенко не был причастен. Я это утверждаю и подчеркиваю. Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах, и я с абсолютно чистой совестью вам это говорю и честно смотрю в глаза, в том числе и правоохранительным органам", - заявил П.Порошенко в эфире радиостанции "Новое время" в среду.

Он отметил, что такова была его "твердая политика на протяжении пяти лет": "Если человек виновен, бежать нужно не на телевизионные шоу и ждать нужно не даты выборов, а нужно идти в любой правоохранительный орган".

При этом президент отметил, что удивлен тем, что дела расследовались годами, и утечка их материалов происходила как раз в канун выборов.

"Меня удивляет позиция, которые идут по оборонпрому с 2016 года – чего вы ждали три года? Что вам еще было нужно и почему дело не в суде? Это вопрос к НАБУ, к САП, ко всем правоохранительным органам. Если мы говорим о деле, которое сейчас представляется по энергетическому сектору - дело 2015 года. Четыре года что вы искали? Почему умышленно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов? И эта утечка происходит прямо за неделю до выборов", - сказал П.Порошенко.

"Безусловно, я, когда бы эта утечка не произошла, за две ли недели или за два года, я требую, чтобы у нас было абсолютно непредвзятое, прозрачное расследование. И о результатах расследования должно быть проинформировано общество", - добавил президент.

При этом глава государства подчеркнул, что информация о злоупотреблениях при закупках в оборонном комплексе – "это удар по армии".

"Это удар по сектору оборонной безопасности, это удар по сотням тысяч людей, которые работают в оборонной промышленности Украины, работают днем и ночью… На сегодняшний день наша армия находится под мощной информационной атакой. Я никоим образом не буду пытаться оправдать кого-либо, более того, моя реакция будет – то, что зависит от президентских полномочий - они будут уволены, они должны сделать все необходимое для того, чтобы было доверие… народа к армии, доверие народа к оборонпрому", - резюмировал П.Порошенко.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента П.Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

4 марта П.Порошенко уволил О.Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

18 марта П.Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов. 2 апреля он обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию проверки на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром".

Теги: #укроборонпром #порошенко
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