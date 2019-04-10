Политика

18:54 10.04.2019

Порошенко просит СБУ изучить целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению заложников

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Порошенко просит СБУ изучить целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению заложников

Президент Украины Петр Порошенко просит Службу безопасности Украины рассмотреть целесообразность участия председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука в переговорах по освобождению украинских заложников.

"Я обращаюсь к Службе безопасности Украины рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным. Доложить мне завтра", - сказал П.Порошенко в интервью радио "НВ" ("Новое время") в среду.

Он подчеркнул, что де-факто В.Медведчук представляет РФ на переговорах в Минске.

"Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и господина Путина. И мотивация - для чего это было? Потому что это был единственный канал связи с господином Путиным, который оказался неэффективным", - сказал П.Порошенко.

По его словам, не компетенция В.Медведчука определять, "что и как делать Украине".

"У него была одна функция. Эта функция была – освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в России", - указал президент.

П.Порошенко напомнил, что в последний раз освобождение заложников состоялось в декабре 2017 года, отметив, что назвать это эффективным нельзя.

Как сообщалось, В.Медведчук заявил, что занимался переговорами по Донбассу по просьбе президента Украины П.Порошенко, его не назначали переговорщиком, поэтому вывести из переговорного процесса невозможно.

Теги: #заложники #переговоры #порошенко #медведчук
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