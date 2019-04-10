Политика

17:17 10.04.2019

Ю.Бойко: Верховная Рада не будет работать, ее нужно разгонять как можно скорее

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Ю.Бойко: Верховная Рада не будет работать, ее нужно разгонять как можно скорее

 Народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявляет, что текущий созыв парламента неработоспособен и должен быть распущен, сообщается на официальном сайте политической силы.

"Парламент не занимается законопроектами по поддержке людей, снижению цены на газ, развитию экономики, не заслушивает правительство. Верховная Рада должна быть распущена сразу после завершения президентских выборов, потому что она недееспособна", - заявил Ю.Бойко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в среду, 10 апреля.

"Этот месяц ярко демонстрирует, что данный состав парламента не будет заниматься вопросами, которые волнуют людей, а будет выполнять какие-то прихоти пока еще действующего президента, и все. Верховная Рада не будет работать. Ее нужно разгонять как можно скорее", - добавил политик.

Комментируя процессы, которые происходят в парламенте, он отметил, что депутаты начинают разбегаться из фракций. "Этот процесс был начат еще три года назад, когда фракции начали выходить из коалиции. Деятельность этой коалиции, которая насчитывала 302 депутата, привела к тому, что 9 из 10 украинцев стали нищими. Участники коалиции поняли, что за это придется отвечать перед обществом, и начали убегать. Этот процесс продолжается, и в ближайшее время он ускорится. После второго тура выборов прежде всего начнут разбегаться мажоритарщики, которые были согнаны в президентскую фракцию. Бежать будут все", - сказал Ю.Бойко.

Теги: #за_життя #бойко #розпуск #рада
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