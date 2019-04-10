Политика

16:53 10.04.2019

Зеленский не придет в среду сдавать анализы экспертам VADA на в НСК "Олимпийский"

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Зеленский не придет в среду сдавать анализы экспертам VADA на в НСК "Олимпийский"

 Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не придет в среду сдавать анализы экспертам антидопинговой организации VADA на в НСК "Олимпийский", сообщает "BBC News Украина" со ссылкой на политического консультанта кандидата Дмитрия Разумкова.

"Был вопрос в сдаче анализов – анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - цитирует Д.Разумкова издание в среду.

Он отметил, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".

По словам Д.Разумкова, В.Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Теги: #зеленский #олимпийский #анализы
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