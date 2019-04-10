Смешко не согласится на должности ни от Зеленского, ни от Порошенко

Экс-кандидат в президенты Украины, бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко не ведет переговоров со штабами вышедших во второй тур президентских выборов кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о будущих должностях, заявила пресс-секретарь политика Зоя Загородняя в комментарии интернет-изданию "Украинская правда".

"На самом деле, Игорь Петрович (Смешко – ИФ) не соглашался и не принимал никаких предложений от ни одного из кандидатов", - сказала она в среду.

Пресс-секретарь отметила, что И.Смешко и в будущем не согласится ни на какие должности от кандидатов, прошедших во второй тур выборов, пишет издание.

Ранее в СМИ со ссылкой на представителе й команды В.Зеленского появилась информация о возможных назначениях на ряд должностей в случае победы кандидата на выборах президента Украины. Так, И.Смешко прочили кандидатуру главы СБУ.