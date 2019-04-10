Порошенко прибудет на дебаты с Зеленским 14 апреля на НСК "Олимпийский"

Дебаты кандидатов в президенты Украины 14 апреля на НСК "Олимпийский" начнутся в 14:00, заявляют в избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко.

"Порошенко… приедет на дебаты с Владимиром Зеленским (кандидатом на пост главы государства – ИФ) 14 апреля в 14:00 на НСК "Олимпийский", и еще раз настойчиво повторяю свое приглашение Зеленскому не бояться дебатов и не избегать, проявить смелость и политическую волю прийти за неделю до выборов", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в Киеве в среду.

Ранее в это день в госпредприятие НСК "Олимпийский" сообщили, что им поступили запросы от представителей кандидата в президенты Украины П.Порошенко относительно проведения дебатов 14 и 19 апреля и от представителя кандидата в президенты В.Зеленского – 19 апреля 2019 года.