Политика

15:51 10.04.2019

У Порошенко знают о намерениях Зеленского встретиться с Макроном

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У Порошенко знают о намерениях Зеленского встретиться с Макроном

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко знают о намерениях кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Как не удивительно, мне известно, что Зеленский поедет к Макрону", - сообщил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в среду в Киеве.

Он пояснил, что французы по дипломатическим каналам "координировали этот вопрос с украинской стороной".

О.Медведев отметил, что позиция президента Украины состоит в том, что для В.Зеленского "было бы полезно сойти со сценических подмостков, выйти из шоу-бизнеса, и нырнуть в мир реальной политики, в том числе международной, и начать приобретать хоть какой-то опыт".

Теги: #зеленский #порошенко #макрон #выборы
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