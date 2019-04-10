РФ отказывается от работы в трехстороннем формате – И.Геращенко

Представители Российской Федерации в гуманитарной и экономической подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе сорвали начавшиеся в Минске заседания, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко со ссылкой на представителей Украины в подгруппе.

"Только что получила информацию из Минска от коллег – российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате в ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО" и ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы об "автономии", поездке будущего президента в оккупированные РФ Донецк и Луганск и другой прокремлевский бред. Запахло реваншем", - написала И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

Ранее Министерство иностранных дел Беларуси в своем аккаунте в Твиттере сообщило, что в Минске в среду днем началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.