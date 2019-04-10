Кабмин одобрил увольнение Степанова и Гордеева с поста глав Одесской и Херсонской ОГА

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.

"Кабмин одобрил увольнение", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук агентству "Интерфакс-Украина" после заседания правительства в среду.

Он также отметил, что Кабмин одобрил и увольнение главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева согласно заявлению об отставке по собственному желанию. "Согласовали его заявление по собственному желанию", - добавил В.Рябчук.