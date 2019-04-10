Политика

12:43 10.04.2019

"Секретный план" Зеленского для Рады – это роспуск парламента, считает нардеп Денисенко

2 мин читать
"Секретный план" Зеленского для Рады – это роспуск парламента, считает нардеп Денисенко

"Секретный план" для Верховной Рады, который предусмотрен в 10 первых шагах кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в случае его избрания главой государства, предусматривает роспуск нынешнего созыва украинского парламента, считает народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

"Зеленский предложил 10 шагов. Можно много говорить о невозможности привлечь США к минскому формату и о том, что нет возможности принять закон о выведенном капитале из-за железобетонной позиции МВФ. На самом деле ключевой пункт - секретный план для Рады", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

"Суть плана проста: собрать 150 подписей депутатов о сложении полномочий. И досрочные выборы – по процедуре 60 дней на выборы", - добавил нардеп.

В.Денисенко отмечает, что есть вопрос относительно того, какие крупные партии готовы будут "обнулить свои списки" и закон о какой системе выборов будет принят.

По его словам, в настоящее время идут переговоры о возвращении к пропорциональной системе выборов народных депутатов с закрытыми списками, что позволит привлечь при голосовании голоса парламентариев из фракций "Радикальной партии" и "Батькивщины".

"И можно не сомневаться, что ряд тех политиков, которые кричали исключительно об открытых списках, могут резко изменить позиции. Поэтому, все слова о медиации - это антураж. Главный вопрос - поиск 150 депутатов, которые сложат полномочия и пойдут на досрочные выборы", - считает нардеп.

Теги: #денисенко #зеленский #рада #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:55 10.04.2019
Проводившийся при поддержке Совета Европы мониторинг освещения президентской кампании в Украине показал серьезное влияние на СМИ кандидатов и партий

Проводившийся при поддержке Совета Европы мониторинг освещения президентской кампании в Украине показал серьезное влияние на СМИ кандидатов и партий

12:39 10.04.2019
Денисенко: "Секретный план" Зеленского для Рады – это роспуск парламента

Денисенко: "Секретный план" Зеленского для Рады – это роспуск парламента

12:35 10.04.2019
Никаких кадровых решений в команде Зеленского не принимали, сейчас идет процесс отбора кандидатур на посты по компетенции президента – штаб

Никаких кадровых решений в команде Зеленского не принимали, сейчас идет процесс отбора кандидатур на посты по компетенции президента – штаб

12:19 10.04.2019
Никаких кадровых решений в команде Зеленского не принимали, сейчас идет процесс отбора кандидатур на посты по компетенции президента – штаб

Никаких кадровых решений в команде Зеленского не принимали, сейчас идет процесс отбора кандидатур на посты по компетенции президента – штаб

12:08 10.04.2019
НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а от Зеленского - на 19 апреля

НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а от Зеленского - на 19 апреля

12:00 10.04.2019
Парубий считает неуважением нежелание Зеленского участвовать в предусмотренных законом дебатах

Парубий считает неуважением нежелание Зеленского участвовать в предусмотренных законом дебатах

11:51 10.04.2019
НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов 14 и 19 апреля

НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов 14 и 19 апреля

11:23 10.04.2019
Наливайченко о втором туре президентских выборов: Мы все заинтересованы в мирной передаче полномочий

Наливайченко о втором туре президентских выборов: Мы все заинтересованы в мирной передаче полномочий

11:08 10.04.2019
Владимир Кличко призывает Зеленского и Порошенко сегодня прийти на "Олимпийский" и сдать анализы экспертам VADA

Владимир Кличко призывает Зеленского и Порошенко сегодня прийти на "Олимпийский" и сдать анализы экспертам VADA

11:05 10.04.2019
Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин одобрил увольнение Степанова и Гордеева с поста глав Одесской и Херсонской ОГА

Никаких кадровых решений в команде Зеленского не принимали, сейчас идет процесс отбора кандидатур на посты по компетенции президента – штаб

НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а от Зеленского - на 19 апреля

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Нардепы Соболев и Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопомич"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин одобрил увольнение Степанова и Гордеева с поста глав Одесской и Херсонской ОГА

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Нардепы Соболев и Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопомич"

Помпео подтвердил, что Египет в случае покупки российских вооружений подпадет под санкции США

В ЕС согласны на продолжительный перенос сроков Brexit

ЕС и КНР заявили о намерении строить равноправные экономические отношения

Туск предложил "гибкое" продление срока Brexit

Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

Туск назвал прорывом результаты саммита ЕС-Китай

В Париже и Берлине могут согласиться на отсрочку Brexit - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА