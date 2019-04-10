Никаких кадровых решений в команде Зеленского не принимали, сейчас идет процесс отбора кандидатур на посты по компетенции президента – штаб

В штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщили, что распространенная в СМИ информация о возможных кадровых решениях после победы на президентских выборах основана на домыслах и предположениях, и сейчас идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента.

"В СМИ появилась информация о назначениях, которые Владимир Зеленский якобы планирует после победы на выборах президента Украины. Обращаем ваше внимание, что эти сообщения основаны на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Владимира Зеленского в среду.

В сообщении отмечается, что сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные должности, которые находятся в компетенции президента Украины.

"Кандидаты будут объявлены до голосования во втором туре, как и обещал Владимир", - сказано в сообщении