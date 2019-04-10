Политика

12:08 10.04.2019

НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а от Зеленского - на 19 апреля

1 мин читать
НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а от Зеленского - на 19 апреля

В госпредприятие НСК "Олимпийский" поступили запросы от представителей кандидата в президенты Украины Петра Порошенко относительно проведения дебатов 14 и 19 апреля и от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского – 19 апреля 2019 года.

"Учитывая общественный интерес к теме проведения дебатов на НСК "Олимпийский", сообщаем. В ГП НСК "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов. В частности, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019, и от представителя кандидата в президенты Зеленского Владимира Александровича – на 19 апреля 2019 года", - сказано в сообщении НСК "Олимпийский" на странице в соцсети Фейсбук в среду.

В НСК "Олимпийский" сообщили, что инициировали переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Теги: #зеленский #олимпийский #дебати #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:00 10.04.2019
Парубий считает неуважением нежелание Зеленского участвовать в предусмотренных законом дебатах

Парубий считает неуважением нежелание Зеленского участвовать в предусмотренных законом дебатах

11:51 10.04.2019
НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов 14 и 19 апреля

НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов 14 и 19 апреля

11:14 10.04.2019
Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

11:08 10.04.2019
Владимир Кличко призывает Зеленского и Порошенко сегодня прийти на "Олимпийский" и сдать анализы экспертам VADA

Владимир Кличко призывает Зеленского и Порошенко сегодня прийти на "Олимпийский" и сдать анализы экспертам VADA

11:05 10.04.2019
Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

10:47 10.04.2019
Владимир Кличко призывает Зеленского и Порошенко сегодня прийти на "Олимпийский" и сдать анализы экспертам VADA

Владимир Кличко призывает Зеленского и Порошенко сегодня прийти на "Олимпийский" и сдать анализы экспертам VADA

09:58 10.04.2019
У Зеленского рассказали о его первых 10 решениях и назначениях на посту президента - СМИ

У Зеленского рассказали о его первых 10 решениях и назначениях на посту президента - СМИ

18:47 09.04.2019
Порошенко назначил С.Кривоноса главой комиссии по военно-технического сотрудничеству и экспортному контролю вместо О.Гладковского

Порошенко назначил С.Кривоноса главой комиссии по военно-технического сотрудничеству и экспортному контролю вместо О.Гладковского

18:44 09.04.2019
Под офисом Зеленского задержали двух активистов за попытку провокации - полиция

Под офисом Зеленского задержали двух активистов за попытку провокации - полиция

18:31 09.04.2019
Под офисом Зеленского в Киеве проходят акции его сторонников и противников

Под офисом Зеленского в Киеве проходят акции его сторонников и противников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Нардепы Соболев и Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопомич"

Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

Туск назвал прорывом результаты саммита ЕС-Китай

Порошенко назначил С.Кривоноса главой комиссии по военно-технического сотрудничеству и экспортному контролю вместо О.Гладковского

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы Соболев и Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопомич"

Помпео подтвердил, что Египет в случае покупки российских вооружений подпадет под санкции США

В ЕС согласны на продолжительный перенос сроков Brexit

ЕС и КНР заявили о намерении строить равноправные экономические отношения

Туск предложил "гибкое" продление срока Brexit

Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

Туск назвал прорывом результаты саммита ЕС-Китай

В Париже и Берлине могут согласиться на отсрочку Brexit - СМИ

Лейбористы и консерваторы не смогли завершить переговоры по Brexit до саммита ЕС

ЦИК отменила регистрацию нескольких международных наблюдателей от "CANADEM"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА