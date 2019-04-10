Политика

10:48 10.04.2019

Нардепы Соболев и Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопомич"

2 мин читать
Нардепы Соболев и Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопомич"

Народные депутаты Украины Егор Соболев и Семен Семенченко, которые в 2014 году были выбраны в Верховную Раду по спискам партии "Объединение "Самопомич", объявили о намерении выйти из партии

"Егор Соболев уже подписал соответствующее заявление, а нардеп Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время. Депутаты сообщили об этом своим коллегам во время заседания фракции "Самопомич"", - сообщает пресс-служба партии на странице в соцсети Фейсбук в среду.

На странице в соцсети также обнародована фотография заявления Е.Соболева о прекращении членства в партии датированного 9 апреля.

Сам нардеп на своей персональной странице в Фейсбук сообщил, что выходит из партии, но не покидает фракцию "Самопомич".

"Я не ухожу из фракции "Самопомич". Мы были выбраны после Евромайдана как объединение четырех сообществ: представителей львовского самоуправления, батальона "Донбасс", "Реанимационного пакета реформ" и молодой инициативы "Воля", которая задумывалась как проект привлечения в политику людей, которые показали себя в общественном активизме. В парламенте большинство из нас не скурвились, приняли активное участие в создании законов для противодействия коррупции, признания России оккупантом, усиления местного самоуправления и распространении украинской культуры. Мы обязаны отстаивать эти позиции до завершения полномочий, которые нам делегировали вы", - пояснил парламентарий.

В то же время он указал, что не будет баллотироваться с партией "Самопомич" на следующие парламентские выборы в связи с идеологическими расхождениями с руководством партии.

"В частности, как отстаивать интересы людей, в том числе на улице; и с какой скоростью и какими методами очищаться от тех, кто не выдерживает давления и соблазнов. Считаю порядочным сообщить об этом сегодня, чтобы у партии было время подготовиться к следующей кампании без меня", - сказал Е.Соболев.

Он подтвердил, что подал заявление о сложении полномочий члена политсовета, члена провода и члена партии "Самопомочи".

Е.Соболев также указал, что не намерен сотрудничать ни с действующим президентом Украины Петром Порошенко, ни с кандидатом в президенты, шоуменом Владимиром Зеленским, и планирует продолжить свою деятельность в новой политической силе, "которую предложит творить на принципах открытости, действенности и добропорядочности".

Как сообщалось, 9 апреля мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый сообщил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию "Самопомочи" и примкнет к другим политическим силам.

По его словам, "Самопомич" ждет внутренняя перегруппировка. "Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу "открытых списков". Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни", - отметил А.Садовый.

Теги: #самопомич #депутаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 09.04.2019
Садовый ожидает, что вскоре часть нардепов покинет фракцию "Самопомочи" в Раде

Садовый ожидает, что вскоре часть нардепов покинет фракцию "Самопомочи" в Раде

10:13 03.04.2019
"Самопомич" предлагает ограничить полномочия президента, создать его Канцелярию и ввести процедуру импичмента

"Самопомич" предлагает ограничить полномочия президента, создать его Канцелярию и ввести процедуру импичмента

18:00 02.04.2019
Садовый: "Самопомич" пойдет на следующие выборы в Раду

Садовый: "Самопомич" пойдет на следующие выборы в Раду

11:58 21.03.2019
Садовый решил больше не баллотироваться в мэры Львова

Садовый решил больше не баллотироваться в мэры Львова

14:34 19.02.2019
Кандидат Садовый. О финише политической карьеры и деньгах, которые ему уже не нужны - "Главком"

Кандидат Садовый. О финише политической карьеры и деньгах, которые ему уже не нужны - "Главком"

21:44 18.02.2019
Евродепутаты, получившие отказ на въезд в Венесуэлу, попробуют попасть туда через Колумбию

Евродепутаты, получившие отказ на въезд в Венесуэлу, попробуют попасть туда через Колумбию

15:55 08.02.2019
Садовый заявляет, что после начала мусорной блокады Львова Порошенко предложил ему передать "Самопомич" под контроль "БПП"

Садовый заявляет, что после начала мусорной блокады Львова Порошенко предложил ему передать "Самопомич" под контроль "БПП"

13:50 08.02.2019
Садовый назвал своих кандидатов на ключевые должности в Украине

Садовый назвал своих кандидатов на ключевые должности в Украине

13:19 08.02.2019
Гриценко заявил, что обсудит формат объединения с Садовым

Гриценко заявил, что обсудит формат объединения с Садовым

10:22 05.02.2019
Парубий пригрозил отключением микрофонов депутатам за агитацию вместо обсуждения законопроектов

Парубий пригрозил отключением микрофонов депутатам за агитацию вместо обсуждения законопроектов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а от Зеленского - на 19 апреля

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

Туск назвал прорывом результаты саммита ЕС-Китай

Порошенко назначил С.Кривоноса главой комиссии по военно-технического сотрудничеству и экспортному контролю вместо О.Гладковского

ПОСЛЕДНЕЕ

НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а от Зеленского - на 19 апреля

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Помпео подтвердил, что Египет в случае покупки российских вооружений подпадет под санкции США

В ЕС согласны на продолжительный перенос сроков Brexit

ЕС и КНР заявили о намерении строить равноправные экономические отношения

Туск предложил "гибкое" продление срока Brexit

Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

Туск назвал прорывом результаты саммита ЕС-Китай

В Париже и Берлине могут согласиться на отсрочку Brexit - СМИ

Лейбористы и консерваторы не смогли завершить переговоры по Brexit до саммита ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА