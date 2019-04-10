Политика

09:17 10.04.2019

В ЕС согласны на продолжительный перенос сроков Brexit

2 мин читать
В ЕС согласны на продолжительный перенос сроков Brexit

Лидеры ЕС готовы предложить Великобритании длительный перенос сроков Brexit, сообщила во вторник газета The Financial Times со ссылкой на проект документа ЕС.

"Европейский совет согласен на продление, которое позволит ратифицировать соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ). Это продление может продолжаться только тот период, в который оно необходимо, но, в любом случае, не далее, чем до XX.XX.XXXX", - говорится в документе, попавшем в распоряжение газеты.

Таким образом, как следует из документа, крайний срок для Brexit в ЕС пока не согласовали.

В документе, подготовленном к саммиту ЕС 10 апреля, говорится, что в обмен Лондону "не позволят подрывать нормальную работу институтов союза". Также ЕС требует от Лондона участия в выборах в Европарламент в мае. Ранее обе стороны не хотели, чтобы Brexit затянулся до 23 мая, когда в Европарламенте намечены выборы.

В то же время, несмотря на призывы Франции о том, чтобы Лондон не мог принимать участие в ключевых решениях ЕС, в проекте документа говорится только, что Великобритания должна понимать, что она находится в положении "выходящей из ЕС страной".

"В этой связи Великобритания должна содействовать достижению целей ЕС и воздерживаться от каких-либо мер, которые могут угрожать достижению целей союза", - заявляют авторы документа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в письме председателю Европейского совета Дональду Туску на прошлой неделе просила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня.

Во вторник председатель ЕС Д.Туск призвал участников предстоящего саммита ЕС рассмотреть просьбу Т.Мэй. В то же время, он подчеркнул, что ситуация в британском парламенте "дает нам мало причин полагать", что процесс ратификации Brexit можно будет завершить к концу июня.

В связи с этим Д.Туск предлагает лидерам ЕС обсудить возможность продлить сроки Brexit "на столько, на сколько необходимо, но не более чем на год". Согласно плану Д.Туска, Великобритания сможет выйти из ЕС, как только одобрит соглашение о выходе, достигнутое с Брюсселем. В противном случае через год Великобритания автоматически покинет Евросоюз.

Саммит ЕС, на котором будет обсуждаться судьба Brexit, пройдет в среду вечером в Брюсселе.

Теги: #великобритания #ес #brexit
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:16 10.04.2019
ЕС и КНР заявили о намерении строить равноправные экономические отношения

ЕС и КНР заявили о намерении строить равноправные экономические отношения

00:46 10.04.2019
Лидеры ЕС встретятся в среду в Брюсселе, чтобы решить судьбу Brexit

Лидеры ЕС встретятся в среду в Брюсселе, чтобы решить судьбу Brexit

22:42 09.04.2019
В ЕС согласны на продолжительный перенос сроков Brexit

В ЕС согласны на продолжительный перенос сроков Brexit

20:28 09.04.2019
Туск предложил "гибкое" продление срока Brexit

Туск предложил "гибкое" продление срока Brexit

20:08 09.04.2019
Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

19:54 09.04.2019
Туск назвал прорывом результаты саммита ЕС-Китай

Туск назвал прорывом результаты саммита ЕС-Китай

19:42 09.04.2019
В Париже и Берлине могут согласиться на отсрочку Brexit - СМИ

В Париже и Берлине могут согласиться на отсрочку Brexit - СМИ

19:40 09.04.2019
Лейбористы и консерваторы не смогли завершить переговоры по Brexit до саммита ЕС

Лейбористы и консерваторы не смогли завершить переговоры по Brexit до саммита ЕС

15:11 09.04.2019
ЕК хочет провести очередной раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через Украину сразу после выборов президента Украины

ЕК хочет провести очередной раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через Украину сразу после выборов президента Украины

15:09 09.04.2019
Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий компании Airbus

Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий компании Airbus

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

Туск назвал прорывом результаты саммита ЕС-Китай

Порошенко назначил С.Кривоноса главой комиссии по военно-технического сотрудничеству и экспортному контролю вместо О.Гладковского

ЦИК и НОТУ настаивают, что официальные дебаты должны проходить только на Общественном ТВ

ЕК хочет провести очередной раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через Украину сразу после выборов президента Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео подтвердил, что Египет в случае покупки российских вооружений подпадет под санкции США

Порошенко назначил С.Кривоноса главой комиссии по военно-технического сотрудничеству и экспортному контролю вместо О.Гладковского

ЦИК отменила регистрацию нескольких международных наблюдателей от "CANADEM"

Под офисом Зеленского в Киеве проходят акции его сторонников и противников, сам он пока никак не отреагировал

Зеленский обещает вернуть на родину всех украинских пленных

ЦИК и НОТУ настаивают, что официальные дебаты должны проходить только на Общественном ТВ

Реклама Порошенко с изображением Путина - это прямое оскорбление людей, которые в первом туре проголосовали за других кандидатов, считает Гриценко

Команда "Зе!" назвала в числе экспертов экс-замглав Мининфраструктуры и НТКУ и президента Jurimex

СБУ изучит обращение центра "Миротворец" о финансировании кампании Зеленского российскими спецслужбами

От Порошенко поступило представление на увольнение Степанова с поста главы Одесской ОГА, Кабмин 10 апреля его рассмотрит

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА