Политика

19:54 09.04.2019

Туск назвал прорывом результаты саммита ЕС-Китай

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Туск назвал прорывом результаты саммита ЕС-Китай

Председатель Европейского Совета Дональд Туск высоко оценил согласие Китая сотрудничать с ЕС в реформе Всемирной торговой организации (ВТО), которая будет охватывать промышленные субсидии в качестве приоритета.

"Это прорыв. Китай впервые согласился сотрудничать с Европой в этом ключевом приоритете реформы ВТО. Мы надеемся, что эти переговоры будут проходить быстро в связи с саммитом G20 в Осаке, с тем, чтобы мы могли защитить основанную на правилах международную торговую систему", - заявил он вторник на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Китай.

Д.Туск и принимавший участие в пресс-конференции глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметили успех саммита, исход которого и подписание совместного заявления были до последнего момента под вопросом. В отличие от прошлогодней встречи в верхах совместное заявление на этот раз подписано.

ЕС считает, что государственное субсидирование китайских предприятий является одним из главных препятствий для честной конкуренции между ЕС и Китаем и равноправных экономических отношений между ними.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который возглавлял на саммите китайскую делегацию, заявил, что Китай готов к концу следующего года заключить с ЕС глобальное соглашение об инвестициях, которое обеспечит равные инвестиционные условия китайским и европейским компаниям. Он также обещал до конца этого года решить другую озабоченность ЕС: соблюдать географические указания сотни европейских товаров, а также подписать соглашение о безопасности воздушного сообщения.

Отвечая на вопросы, китайский руководитель настаивал, что государственное субсидирование предприятий КНР строго соответствует действующим правилам ВТО и осуществляется для компенсаций работникам, потерявшим работу. Но он заявил о готовности Китая к переговорам о реформе ВТО. Он отверг обвинения в том, что китайские фирмы в ЕС занимаются промышленным шпионажем и воруют технологии и что компании, развивающие мобильные сети 5G, связаны со спецслужбами.

"Наши предприятия за рубежом всегда неукоснительно соблюдают законодательство стран пребывания... У обвинений касательно сетей 5G нет никаких доказательств", - сказал он.

Теги: #туск #ес #китай #мнение
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