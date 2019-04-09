В Париже и Берлине могут согласиться на отсрочку Brexit - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель считает возможным перенос сроков выхода Британии из ЕС на несколько месяцев, во Франции также считают это возможным, но при соблюдении Лондоном ряда условий, пишут во вторник европейские СМИ.

Так, по данным источникам издания "Хандельсблатт" в блоке партий ХДС/ХСС, А.Меркель считает, что Brexit можно отложить еще на "несколько месяцев - до начала 2020 года". Согласно его информации, такая возможность будет обсуждаться на саммите по Brexit в Брюсселе 10 апреля.

В то же время, по данным источника британской газеты The Guardian в Елисейском дворце, в Париже не собираются отказывать Лондону в отсрочке, однако, считают, что откладывать Brexit на целый год - это слишком.

"Мы думаем, что целый год - это было бы слишком долго", - сказал источник издания.

Он указал на то, что "Франция тверда в своих принципах". В Париже заявляют, что любая длительная отсрочка Brexit будет требовать от Британии гарантий того, что она действительно находится в процессе выхода из ЕС, и не будет принимать в полной мере участие в решениях, принимаемых в Брюсселе относительно будущего ЕС, будь то какие-то ключевые решения Европейского совета или Европейской комиссии.

"Британия должна будет согласиться с этими гарантиями и дать согласие на регулярные проверки ее "доброй воли" каждые три-четыре месяца", - пишет The Guardian, ссылаясь на источник.

Во вторник премьер-министр Британии Тереза Мэй проводит встречи с лидерами Франции и ФРГ - Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель.