Политика

19:40 09.04.2019

Лейбористы и консерваторы не смогли завершить переговоры по Brexit до саммита ЕС

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Лейбористы и консерваторы не смогли завершить переговоры по Brexit до саммита ЕС

Британское правительство не успело завершить переговоры с оппозиционной Лейбористской партией по компромиссному варианту Brexit до саммита ЕС, намеченного на среду, сообщает газета The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Мы провели продуктивные и всеобъемлющие переговоры этим вечером, и стороны договорились встретиться вновь в четверг, после совета ЕС (запланированного на среду)", - заявил пресс-секретарь премьер-министра.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что "обе стороны усердно трудятся, чтобы согласовать дальнейшие шаги", и учитывают, что должны действовать быстро, чтобы "избежать участия в европейских выборах".

Встреча представителей британского правительства и оппозиции продлилась порядка четырех часов, рассказали в канцелярии британского премьера.

Консерваторы и лейбористы пытаются достигнуть компромисса по Brexit после того, как британский парламент несколько раз со значительным перевесом отклонил сделку премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем по Brexit.

Саммит ЕС, на котором будет обсуждаться судьба Brexit, пройдет в среду вечером в Брюсселе. На саммите стороны могут согласовать очередное продление сроков Brexit, который в настоящее время запланирован на 12 апреля. Если продление сроков Brexit будет значительным, то Великобритания будет вынуждена принять участие в выборах в Европарламент.

Выборы в Европарламент назначены на 23 мая. И Брюссель, и Лондон заявляют, что они хотели бы избежать участия британских депутатов в этих выборах.

Теги: #brexit #британия
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