Политика

18:31 09.04.2019

ЦИК отменила регистрацию нескольких международных наблюдателей от "CANADEM"

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ЦИК отменила регистрацию нескольких международных наблюдателей от "CANADEM"

Во вторник состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого Комиссия рассмотрела поступившее к ней обращение и отменила регистрацию 4 официальных наблюдателей от международной организации "CANADEM".

"Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия отменила регистрацию 4 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации "CANADEM" на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщает пресс-служба ЦИК во вторник вечером.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 150 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации "CANADEM" на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Теги: #canadem #украина #цик #регистрация #выборы #наблюдатели
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