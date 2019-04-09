Политика

18:30 09.04.2019

Под офисом Зеленского в Киеве проходят акции его сторонников и противников, сам он пока никак не отреагировал

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Под офисом Зеленского в Киеве проходят акции его сторонников и противников, сам он пока никак не отреагировал

Под офисом шоумена и кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского в Киеве во вторник днем несколько сотен представителей ряда небольших общественных организаций проводят акции с требованием к нему предоставить ответы на их вопросы, а также с намерением передать список коррупционных дел.

Во вторник днем под зданием на ул.Новоселицкая, в котором расположен офис В.Зеленского, проходит акция представителей ряда общественных организаций, в частности "Всеукраинский профсоюз сфер компьютерных и информационных технологий", "Украинский комитет по борьбе с коррупцией" и "Союз офицеров Украины".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники акции призывают В.Зеленского выйти к ним и ответить на озвученные вопросы. В частности, от ряда выступающих спикеров звучат призывы ответить на звучащие в украинском информационном пространстве обвинения в его адрес в антиукраинских и пророссийских взглядах, пользовании автомобилем, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, сдать анализы на наличие в его крови наркотических веществ и ряд других.

Помимо этого отдельная группа пришедших под офис людей озвучивает желание передать В.Зеленскому список резонансных коррупционных дел, которые, по их мнению, не расследуются действующими властями Украины и правоохранительными органами.

По состоянию на 18.20 вторника В.Зеленский к собравшимся не вышел. В настоящее время участники акций дискутируют между собой на повышенных тонах. Ранее сочувствующие В.Зеленскому попытались отобрать у отрицательно настроенных к этому кандидату в президенты плакаты, из-за чего произошла незначительная потасовка, которая достаточно быстро прекратилась.

Теги: #киев #зеленский #украина #выборы #акции
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