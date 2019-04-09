Политика

15:53 09.04.2019

ЦИК и НОТУ настаивают, что официальные дебаты должны проходить только на Общественном ТВ

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ЦИК и НОТУ настаивают, что официальные дебаты должны проходить только на Общественном ТВ

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук и председатель правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Зураб Аласания настаивают, что официальные дебаты кандидатов в президенты Украины могут проходить только в студии телеканала "UA:Общественный".

"Общественный вещатель готов к проведению таких дебатов, и я рад, что ЦИК занята четкую позицию о том, как и где должны проводиться дебаты. Официальные дебаты назначены 19 февраля на 20:00. А после этого – в любое время и в любой форме", - сказал глава правления НОТУ З.Аласания на брифинге во вторник.

"Все остальное, что кандидаты могут согласовать между собой, например, в формате ток-шоу или в каком-то другом месте, и назвать это дебатами или как захотят, финансируется за счет избирательных фондов кандидатов и должны проводиться на принципах равенства сторон", - отметила в свою очередь глава ЦИК Украины Т.Слипачук.

Теги: #слипачук #украина #аласания #цик #ноту #выборы #дебаты
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