Реклама Порошенко с изображением Путина - это прямое оскорбление людей, которые в первом туре проголосовали за других кандидатов, считает Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, который участвовал в первом туре президентских выборов в Украине, заявил, что предвыборная реклама действующего главы государства Петра Порошенко с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина оскорбляет избирателей, которые проголосовали за других кандидатов.

"Такой рекламой и газетами, которые уже раздают штабы Порошенко, страну сознательно раскалывают пополам. В 2004-м это делали российские технологи в штабе Януковича. Сейчас это делает действующий гарант – гарант целостности и единства Украины?! Также это прямое и безосновательное оскорбление и пренебрежение в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов. Это оскорбление и пренебрежение в адрес и тех 1 млн 306 тыс. 450 людей, которые проголосовали за меня", - написал А.Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Политик добавил, что "выборы выборами, но страна должна быть на первом месте". "Порошенко этого не понял и уже не поймет", - заявил А.Гриценко.

Он также обнародовал на своей странице в соцсети фотографию билборда с изображенными на темном фоне профилями П.Порошенко и В.Путина, которые смотрят друг на друга.

Такое же изображение с подписью "21 апреля выбирай!" размещено на обложке бесплатной газеты, напечатанной тиражом 4 млн экземпляров ООО "ГК Статус Инвест Инжиниринг". В газете указано, что заказчиком печати является кандидат на пост президента Украины П.Порошенко, а ответственным за выпуск лицом – Н.Южанина.

Как сообщалось со ссылкой на данные ЦИК, В.Зеленский и действующий глава государства П.Порошенко набрали в первом туре выборов соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Лидера партии "Гражданская позиция" А.Гриценко поддержали 6,9%.