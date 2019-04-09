Политика

15:34 09.04.2019

Команда "Зе!" назвала в числе экспертов экс-замглав Мининфраструктуры и НТКУ и президента Jurimex

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Команда "Зе!" назвала в числе экспертов экс-замглав Мининфраструктуры и НТКУ и президента Jurimex

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского назвала новых экспертов, среди которых экс-первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер – транспорт и инфраструктура, и экс-первый замглавы Национальной телерадиокомпании Александр Харебин – информационная и языковая политика, общеполитические вопросы.

В расширенном списке, переданном СМИ во вторник для подачи запросов, также почетный президент и руководитель практики банковского и финансового права юркомпании Jurimex Данил Гетманцев – налогообложение, публичные финансы, банковское право и глава ОО "Всеукраинская организация "Зеленый фонд" Олег Бондаренко – экология, правовые вопросы.

Помимо того, среди новых имен в этом перечне заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александр Мережко – E-government и народовластие, учредитель школы мэров и экс-претендент на пост мэра Хмельницкого Руслан Рохов – местное и региональное развитие, юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.

В список советников, по-прежнему, включены трое: бывшие министры – финансов Александр Данилюк и экономразвития и торговли Айварас Абромавичус, а также экс-замминистра юстиции Руслан Рябошапка.

Непосредственно представителями команды "Зе!" названы спикер Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координатор диджитал направления Михаил Федоров и Святослав Юраш.

Как сообщалось, в конце января этого года команда кандидата в президенты, шоумена В.Зеленского сообщила о пополнении тремя экспертами, каждый из которых будет курировать отдельное направление предвыборной кампании. Тогда были названы имена Д.Разумкова, эксперта по вопросам образования и науки Сергея Бабака и эксперта по правовым вопросам Ирины Венедиктовой.

На встрече с бизнесом в середине марта В.Зеленский пообещал представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов. "Остальных – там на это будет до президентских полномочий около 2,5 месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти", - сказал тогда кандидат.

После победы в первом туре почти с двукратным отрывом от нынешнего президента Петра Порошенко В.Зеленский вновь пообещал назвать ключевую пятерку своей команды до второго тура, назначенного на 21 апреля.

Теги: #зеленский #нтку #украина #мининфраструктуры #выборы
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