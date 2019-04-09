ЕК хочет провести очередной раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через Украину сразу после выборов президента Украины

Европейская комиссия хочет провести переговоры в формате ЕС-Украина-Россия относительно будущего транзита российского газа через Украину сразу после президентских выборов в Украине, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович во вторник в Брюсселе на пресс-конференции.

Он напомнил, что в ходе последней встречи, состоявшейся в январе, стороны договорились "попытаться встретиться опять где-то в середине мая". "Но пока что, и я это понимаю, особенно по причине избирательной кампании в Украине, мы еще не получили ответ (в отношении встречи). Но я могу вас заверить, что мы будем делать все возможное, чтобы провести трехстороннюю встречу до лета или до летних каникул", - сообщил вице-президент ЕК.

М.Шевчович подчеркнул, что "времени остается мало". "Все мы должны осознавать, что зима уже за углом. Мы должны разрешить ситуацию с поставками газа не только для следующей зимы, но, как вам известно, топ-приоритет для Европейского Союза обеспечить безопасность долгосрочному транзитному контракту через Украину, как минимум, на следующие 10 лет. Это наш приоритет. Мы хотим провести встречу как можно скорее после президентских выборов в Украине", - детализировал он.