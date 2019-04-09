От Порошенко поступило представление на увольнение Степанова с поста главы Одесской ОГА, Кабмин 10 апреля его рассмотрит

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что от президента Петра Порошенко в Кабинет министров Украины поступило представление на увольнение Максима Степанова от должности главы Одесской областной государственной администрации и правительство 10 апреля его рассмотрит.

"Обращение от президента поступило в правительство сегодня и правительство его завтра будет рассматривать", - сообщил он журналистам во время рабочего визита в Днепр во вторник.

Как сообщалось, на сайте президента Украины были опубликованы датированные 6 апреля указы главы государства №107/2019 и №108/2019, согласно которым П.Порошенко отстранил М.Степанова от должности главы Одесской обладминистрации и временно возложил исполнение обязанностей главы обладминистрации на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

М.Степанов на брифинге заявил, что отказывается покидать свой пост, поскольку считает соответствующий указ незаконным. Отвечая на вопрос журналистов, о чем они говорили с П.Порошенко во время визита президента в Одессу в пятницу, 5 апреля, М.Степанов ответил, что глава государства предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего он отказался.

Позже министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что правительство не принимало решений относительно отстранения М.Степанова от должности главы Одесской обладминистрации.

Назначенный на пост исполняющего обязанности главы Одесской ОГА С.Паращенко заявил о готовности исполнять возложенные на него главой государства обязательства. "Петр Порошенко - глава государства и верховный главнокомандующий. Его избрал народ, он - президент Украины. В ситуации, которая сложилась на данный момент в ОГА, хотел бы четко сказать: я лично и все мои подчиненные продолжаем соблюдать законные требования президента", - написал С.Паращенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.