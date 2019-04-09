Политика

14:47 09.04.2019

СБУ изучит обращение центра "Миротворец" о финансировании кампании Зеленского российскими спецслужбами

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СБУ изучит обращение центра "Миротворец" о финансировании кампании Зеленского российскими спецслужбами

Служба безопасности Украины получила обращение центра "Миротворец" относительно финансирования избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского со стороны российских спецслужб и займется этим вопросом, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Получили обращение. Главное следственное управление будет изучать", - сказала Е.Гитлянская во вторник.

В обращении центра "Миротворец" от 7 апреля, фотокопия которого обнародована в Твиттере этой организации, в частности, указано, что 25 февраля 2019 года они получили сведения о том, что "спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации принимают непосредственное участие в финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского".

Это обращение адресовано СБУ, Совету национальной безопасности и обороны Украины и Верховной Раде.

СНБО отреагировал на данное обращение. "Относительно обращения в СНБО Украины центра "Миротворец" сообщаем следующее. В Совет национальной безопасности и обороны Украины поступило письмо о вмешательстве ФСБ РФ в выборы президента Украины. Согласно законодательству, СНБО Украины не имеет полномочий осуществлять оперативно-розыскную деятельность, чтобы проверить приведенные факты, поэтому полученные материалы направлены … в Службу безопасности Украины", - говорится в сообщении на странице СНБО в Фейсбуке..

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году, позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан".

Теги: #миротворец #зеленский #сбу #украина #гитлянская
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