Глава Харьковской ОГА ожидает, что второй тур президентских выборов в области пройдет без провокаций

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная выразила надежду, что второй тур выборов президента Украины в регионе пройдет без провокаций и столкновений, как и первый.

"В принципе выборы прошли достаточно спокойно. Я очень рада, что слаженная работа всех силовых структур и всех органов, которые задействованы в избирательном процессе дали нам возможность избежать всевозможных провокаций и столкновений. Я очень надеюсь, что так пройдет и второй тур. По крайней мере, мы принимаем все усилия, чтобы это сделать", - сказала Ю.Светличная агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Отвечая на вопрос, почему, по ее мнению, за действующего президента Петра Порошенко проголосовало меньше людей, чем в 2014 году, Ю.Светличная сказала: "Это выбор людей. Я не могу комментировать выбор людей. Я думаю, что люди должны выбирать власть. Харьковчане сделали свой выбор, ждем второго тура, и я буду поддерживать любое решение своих земляков".

Как сообщалось, 25 мая 2014 года в Харьковской области за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко проголосовали 364 тыс. 751 человек, а 31 марта 2019 года - 112 тыс. 937 человек.