Фракция БПП готова проголосовать за языковой законопроект в редакции комитета

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" верят, что Верховная Рада утвердит в целом законопроект (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

"Я верю, что есть достаточное количество голосов, чтобы проголосовать за языковой закон. Я верю, что мы его проголосуем", - сказал заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко журналистам в кулуарах парламента во вторник.

"Мы готовы голосовать за этот законопроект в редакции комитета", - добавил нардеп.

Между тем, он предположил, что в ближайший четверг, 11 апреля, Верховная Рада могла бы проголосовать за документ, если бы представители фракции "Оппозиционный блок" не ставили на подтверждение значительную часть своих поправок.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в сессионном зале парламента продолжается рассмотрение поправок ко второму чтению языкового законопроекта. Несколько представителей фракции "Оппозиционный блок" активно ставят на подтверждение свои правки к документу.