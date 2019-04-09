Садовый ожидает, что вскоре часть нардепов покинет фракцию "Самопомочи" в Раде

Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый ожидает, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию "Самопомочи" и примкнет к другим политическим силам.

"В ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомочи" покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками", - написал А.Садовый на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По его словам, "Самопомич" ждет внутренняя перегруппировка. "Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу "открытых списков". Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни", - отметил А.Садовый.

Он также поблагодарил своих однопартийцев за сотрудничество: "Как бы ни сложилась судьба тех, кто решит покинуть "Самопомич" в этот момент, и какими бы ни были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд. Не скурвились, не изменяли избирателям и принципам, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве".