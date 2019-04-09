Политика

11:49 09.04.2019

Ряд общественных организаций призывают Раду принять новое законодательство о выборах

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Ряд общественных организаций призывают Раду принять новое законодательство о выборах

Ряд общественных деятелей и организаций у здания Верховной Рады Украины призывают народных депутатов принять проект Избирательного кодекса (№3112-1).

"Учитывая то, что окно возможностей для принятия закона является критически ограниченным, призываем вас выполнить обещания, данные народу на Майдане и в парламенте, и безотлагательно принять Избирательный кодекс", - сказано в тексте заявления, представленного на брифинге у здания парламента на площади Конституции во вторник.

Под заявлением подписались 20 общественных активистов, в частности представители общественного движения "ЧЕСНО", Центра противодействия коррупции, Центра политико-правовых реформ, Transparency International Ukraine, Международного фонда "Видродження".

Представители общественных организаций, активисты и интеллектуалы призывают парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия завершить подготовку Избирательного кодекса (№3112-1) ко второму чтению, председателя Верховной Рады - обеспечить его безотлагательное рассмотрение парламентом, а Верховную Раду – поддержать голосами и принять кодекс.

Исполнительный директор Международного фонда "Видродження" Александр Сушко подчеркнул, что Избирательный кодекс может быть принят в короткий промежуток времени – до начала июня.

"Дальше начинается (парламентская избирательная – ИФ) кампания, и эта проблема откладывается еще на 5 лет. Потому сейчас есть окно возможностей, чтобы это обещание реализовать", - подчеркнул он.

В свою очередь член правления Центра политико-правовых реформ, сопредседатель совета Реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко отметила, что сейчас в Конституции не предусматривается роль мажоритарных народных депутатов в парламенте.

"Когда мы после Революции достоинства добились перехода к парламентско-президентской республике, депутаты за 5 лет не смогли перейти к пропорциональной системе, которая единственная подходит тому регулированию, которое сегодня есть в Конституции", - пояснила она.

Вместе с тем, Ю.Кириченко добавила, что народные депутаты должны проголосовать за переход к пропорциональной системе с так называемыми открытыми списками.

Теги: #верховная_рада #законопроект #украина #сушко #выборы #общественные_организации
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