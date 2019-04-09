Политика

11:26 09.04.2019

Более 60% переселенцев не осведомлены о процедуре голосования на президентских и парламентских выборах на новом месте

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63% внутренне перемещенных лиц не осведомлены о процедуре голосования по месту перемещения на президентских и парламентских выборах, говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам ВПЛ, их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.

Согласно отчету, лишь 29% опрошенных переселенцев осведомлены о процедуре голосования по месту перемещения на президентских и парламентских выборах, а 8% не ответили на вопрос.

Также 41% переселенцев ответили, что намерены голосовать на очередных выборах президента и парламентских выборах, 36% - не собираются голосовать, 22% - не знают, 1% - не ответили на вопрос.

Среди причин, по которым ВПЛ не будут голосовать на президентских и парламентских выборах, названы следующие: как переселенец не имею права голоса - 48%, не верю в выборы и не верю власти - 17%, я не знаю, как голосовать по месту перемещения - 11%, никогда не интересовался выборами - 10%, нет кандидатов, за которого можно проголосовать - 7%, нет времени - 2%, по религиозным суждениям - 1%, другое - 1%, а 3% не ответили на вопрос.

Что касается местных выборов, то 56% респондентов ответили, что голосовали бы на таких выборах по своему месту проживания, если бы была такая возможность, 21% - не принимали бы, 19% - не знают, 4% - не ответили на вопрос.

Мониторинг проводился Международной организацией миграции при сотрудничестве с центром "Социальные индикаторы" в октябре-декабре 2018 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. В частности, 4044 внутренне перемещенных лица были опрошены при помощи телефонного интервью, 2403 – методом личного интервью. Кроме того, в ноябре-декабре 2018 года методом личного интервью были опрошены 3962 лица, которые пересекают линию разграничения.

Национальная мониторинговая система (НМС) проводится Агентством ООН по вопросам миграции (МОМ) в партнерстве с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерством социальной политики для регулярного сбора, обработки и распространения информации о ситуации в сфере перемещения. НМС действует в Украине в рамках проекта "Содействие восстановлению и устойчивому решению проблем ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения в Украине", который призван способствовать самозанятости и микропредпринимательству ВПЛ и людей, пострадавших от конфликта, усиливать социальное сплочение и развитие общин, собирать достоверные данные по ситуации и потребностям ВПЛ, а также поддерживать государственные учреждения, занимающиеся регистрацией перемещенных лиц.

Теги: #голосование #мониторинг #украина #выборы #переселенцы
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