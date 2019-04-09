Рада продолжает рассматривать поправки к языковому законопроекту

Народные депутаты Украины на пленарном заседании Верховной Рады во вторник продолжают рассмотрение поправок ко второму чтению проекта закона (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", работу над документом продолжили с правки №1218.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев не затягивать процесс рассмотрения законопроекта.

Всего к данному законопроекту подано почти 2100 поправок.

Как сообщалось, Верховная Рада начала рассматривать законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на пленарном заседании 28 февраля 2019 года.