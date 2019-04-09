Политика

11:06 09.04.2019

Рада продолжает рассматривать поправки к языковому законопроекту

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Рада продолжает рассматривать поправки к языковому законопроекту

Народные депутаты Украины на пленарном заседании Верховной Рады во вторник продолжают рассмотрение поправок ко второму чтению проекта закона (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", работу над документом продолжили с правки №1218.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев не затягивать процесс рассмотрения законопроекта.

Всего к данному законопроекту подано почти 2100 поправок.

Как сообщалось, Верховная Рада начала рассматривать законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на пленарном заседании 28 февраля 2019 года.

Теги: #верховная_рада #законопроект #поправки #украина #языковой_закон
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