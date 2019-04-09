Политика

11:03 09.04.2019

На НСК "Олимпийский" дебаты могут пройти лишь 14 апреля, подчеркивают в БПП

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На НСК "Олимпийский" дебаты могут пройти лишь 14 апреля, подчеркивают в БПП

Дебаты кандидатов на пост президента Украины, которые вышли во второй тур, на НСК "Олимпийский" могут состояться только 14 апреля, а 19-го числа могут пройти лишь официальные дебаты в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Логично, что дата проведения дебатов на "Олимпийском" может быть именно 14 апреля – это последние выходные перед днем голосования второго тура. А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя", - сказал он, выступая с трибуны на пленарном заседании парламента во вторник.

А.Герасимов считает, нелогичными и непоследовательными действия кандидата в президенты Владимира Зеленского в вопросах дебатов, а также сдачи анализов на содержание алкоголя и наркотических веществ в организме.

Как сообщалось, П.Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" 7 апреля заявил, что ожидает 14 апреля кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

В.Зеленский 8 апреля заявил, что его дебаты с П.Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Теги: #зеленский #герасимов #олимпийский #украина #ноту #выборы #дебаты #порошенко
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