В Раде появилось межфракционное объединение "За следующего президента Зеленского", состоящее из одного нардепа

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатской объединение "За следующего президента Украины Зеленского В.А.", которое возглавил внефракционный народный депутат Виталий Куприй.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление сделал председатель парламента Андрей Парубий на пленарном заседании во вторник.

Спикер отметил, что кроме В.Куприя в составе объединения нет других народных депутатов.