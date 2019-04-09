Политика

11:00 09.04.2019

В Раде появилось межфракционное объединение "За следующего президента Зеленского", состоящее из одного нардепа

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В Раде появилось межфракционное объединение "За следующего президента Зеленского", состоящее из одного нардепа

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатской объединение "За следующего президента Украины Зеленского В.А.", которое возглавил внефракционный народный депутат Виталий Куприй.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление сделал председатель парламента Андрей Парубий на пленарном заседании во вторник.

Спикер отметил, что кроме В.Куприя в составе объединения нет других народных депутатов.

Теги: #верховная_рада #зеленский #объединение #украина #выборы #куприй
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