Политика

10:43 09.04.2019

Досрочные президентские выборы состоятся в Казахстане 9 июня

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Досрочные президентские выборы состоятся в Казахстане 9 июня

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня, заявил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.

"Согласно Конституции, я принял решение провести внеочередные выборы президента Республики Казахстан страны 9 июня", - сказал К.Токаев в телеобращении, показанном во вторник.

"Я советовался по этому поводу с Елбасы (лидером нации - ИФ) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных партиях важное и необходимое", - сказал К.Токаев.

"Нужно продолжать работу по эффективной успешной реализации социальных программ и стратегии Елбасы. Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах. Казахстан - демократическое государство. И президент будет избран согласно воле народа", - добавил он.

"Твердо считаю, досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми для того, чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределенность", - сказал К.Токаев. "К тому же, обстановка в мире меняется далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость, стабильность нашей внутренней и внешней политики", - добавил он.

"Как действующий глава государства я гарантию, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо. Это я моя принципиальная позиция", - сказал К.Токаев.

Пресс-служба главы государства распространила соответствующий указ президента.

"Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов", - говорится в тексте указа.

Меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов поручено принять правительству Казахстана, а акимам (главам администраций) областей, городов Нур-Султан, Алма-Ата и Чимкент поручено обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения выборов.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената К.Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.

Теги: #президент #токаев #выборы #казахстан
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