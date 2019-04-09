Политика

10:21 09.04.2019

Парубий обжалует решение суда о противоправности его действий во время принятия закона о переименовании церквей

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Парубий обжалует решение суда о противоправности его действий во время принятия закона о переименовании церквей

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева относительно противоправности его действий в связи с принятием закона об обязательном переименовании церквей с центром в стране-оккупанте.

"Решение Окружного суда не является окончательным. Оно будет обжаловано мной в апелляционной инстанции, а если нужно будет - то и в кассационной", - сказал спикер, открывая утреннее пленарное заседание парламента во вторник.

Ранее глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский сообщил, что Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными действия председателя Верховной Рады А.Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Теги: #киев #парубий #россия #украина #церковь #упц_мп #суд
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