Политика

10:03 09.04.2019

Экономист, философ и еще семь кандидатов претендуют на пост президента Литвы

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Экономист, философ и еще семь кандидатов претендуют на пост президента Литвы

Девять кандидатов будут баллотироваться на предстоящих в Литве в мае президентских выборах.

Главная избирательная комиссия (ГИК) во вторник объявила кандидатами социал-демократа Витяниса Повиласа Андрюкайтиса, философа Арвидаса Юозайтиса, европарламентария Валянтинаса Мазурониса, экономиста Гитанаса Науседу, членов сейма Миндаугаса Пуйдокаса и Наглиса Путейкиса, кандидата правящих "аграриев", премьера Саулюса Сквярнялиса, кандидата консерваторов - парламентария Ингриду Шимоние, главу партии "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей", европарламентария Вальдемара Томашевского.

Официально они станут кандидатами в пятницу, с этого момента смогут пользоваться правовой неприкосновенностью.

ГИК отказалась регистрировать кандидатами европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, Альфонсаса Буте, Пятраса Гражулиса и Казимера Юрайтиса. Им не удалось собрать предусмотренных законом 20 тыс. подписей.

Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая.

Теги: #президент #литва #выборы
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