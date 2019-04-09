Политика

09:31 09.04.2019

И.о. главы Одесской обладминистрации Паращенко: Я и все мои подчиненные продолжаем соблюдать законные требования президента

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И.о. главы Одесской обладминистрации Паращенко: Я и все мои подчиненные продолжаем соблюдать законные требования президента

Назначенный на пост исполняющего обязанности главы Одесской областной государственной администрации Сергей Паращенко заявляет о готовности исполнять возложенные на него главой государства обязательства.

"Петр Порошенко — глава государства и верховный главнокомандующий. Его избрал народ, он - президент Украины. В ситуации, которая сложилась на данный момент в ОГА, хотел бы четко сказать: я лично и все мои подчиненные продолжаем соблюдать законные требования президента", - написал С.Паращенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, на сайте президента Украины были опубликованы датированные 6 апреля указы главы государства № 107/2019 и №108/2019, согласно которым П.Порошенко отстранил Максима Степанова от должности главы Одесской обладминистрации и временно возложил исполнение обязанностей главы обладминистрации на первого заместителя руководителя облгосадминистрации С.Паращенко.

Однако М.Степанов на брифинге в понедельник заявил, что отказывается покидать свой пост, поскольку считает соответствующий указ незаконным. Отвечая на вопрос журналистов, о чем они говорили с П.Порошенко во время визита президента в Одессу в пятницу, 5 апреля, М.Степанов ответил, что глава государства предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего он отказался.

Позже министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что правительство не принимало решений относительно отстранения М.Степанова от должности главы Одесской обладминистрации.

Теги: #одесская_область #сергей_паращенко #украина #одесса
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