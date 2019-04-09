Парубий не теряет надежду на принятие Радой избирательного кодекса

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что украинскому парламенту удастся принять избирательный кодекс.

"Я имею большие надежды на то, что мы сможем тот путь пройти", - сказал спикер в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Он напомнил, что многие скептически относились к перспективам Верховной Рады проголосовать за медицинскую реформу, закон об образовании, закон о Высшем антикоррупционном суде.

"Я не могу говорить уверенно. Могу сказать, что я, как глава украинского парламента, делаю все возможное. Еще ни разу мы не отходили от тех планов, которые у нас есть…Я надеюсь – это будут мягкие слова – что мы сможем пройти те 4,5 тысячи правок, которые есть. И что мы сможем принять положительное решение", - сказал А.Парубий

Как сообщил ранее народный депутат из фракции "Самопомич" Руслан Сидорович, рабочая группа завершила подготовку проекта Избирательного кодекса ко второму чтению.

7 ноября 2017 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1) авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента А.Парубием. Инициатива предусматривает пропорциональную систему выборов народных депутатов с открытыми списками.

Спикер неоднократно высказывал надежду на то, что парламент утвердит Избирательный кодекс до следующих парламентских выборов.