Необходимо сохранить и расширить международную коалицию, сформированную для защиты Украины – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко высказывается за расширение международной коалиции в поддержку Украины.

"Мы должны сохранить и расширить международную коалицию, которая была сформирована для защиты Украины", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник в эфире телеканала ICTV.

По словам президента, если не сохранить и не расширить международную коалицию, то существуют "риски потери государства".

Среди рисков, "которые сейчас концентрируются над Украиной" П.Порошенко назвал "и риски по обслуживанию внешнего долга, и риски курса, и риски инфляции".