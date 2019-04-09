Политика

00:54 09.04.2019

Парубий не поддерживает ограничение полномочий президента в условиях войны

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Парубий не поддерживает ограничение полномочий президента в условиях войны

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что в условиях войны у президента должны оставаться нынешние полномочия.

"Я понимаю, что в период, особенно, войны главнокомандующий должен иметь достаточно полномочий в тех сферах, за которые отвечает – в сферах безопасности и обороны и в сферах международной политики", - заявил он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером, отвечая на вопрос, возможно ли развитие событий, при котором Украина станет парламентской республикой.

Вместе с тем спикер отметил, что роль украинского парламента в последнее время укрепилась.

Он пояснил, что успехи Украины на дипломатическом фронте являются заслугой, в том числе, народных депутатов, но также это является стратегией главы государства.

"В этих сферах – как у главнокомандующего и во внешней политике – я считаю, у президента должны оставаться значительные и серьезные полномочия, чтобы можно было принимать быстрые и оперативные решения", - заявил А.Парубий.

При этом он отметил, что экономические, социальные, культурные вопросы должны оставаться компетенцией Верховной Рады, и парламент успешно дает ответы на это вопросы.

Теги: #президент #парубий #украина #полномочия
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